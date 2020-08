Coronavirus, l'Ulss 6 Euganea attiva cinque punti di raccolta per i tamponi: l'elenco e le modalità

Al fine di agevolare i controlli sanitari per i cittadini che rientrano in Italia da Croazia, Malta, Grecia o Spagna, in conformità con le nuove direttive della Regione del Veneto, l’Ulss 6 Euganea ha attivato cinque sedi di raccolta presso le quali i cittadini di ritorno da questi Paesi potranno effettuare il tampone gratuitamente, senza obbligo di prenotazione e senza necessità di prescrizione da parte del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

Punti di raccolta

I punti di raccolta tamponi sono attivi a partire da sabato 15 agosto, sette giorni su sette (da lunedì a domenica compresa), nella fascia oraria 7-13:

Distretto Padova Bacchiglione, Via Temanza 1, Padova

Distretto Terme Colli, Via Spinelli 1, Rubano

Distretto Padova Piovese, Via San Rocco 8, Piove di Sacco

Distretto Alta Padovana, Via Cao del Mondo 1, Camposampiero

Distretto Padova Sud, Via Marconi 19, Monselice

Sarà sufficiente presentarsi in uno dei cinque punti raccolta tamponi e sottoscrivere un autodichiarazione circa il fatto di essere rientrati da uno dei quattro paesi indicati dopo il 13 agosto. Il cittadino potrà inoltre scegliere la modalità di ricezione dell’esito: via mail, sms, tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico attraverso l’app “Sanità a km zero”. Si ricorda che in attesa del tampone e del relativo esito i cittadini devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. I cittadini che rientrano da Croazia, Malta, Grecia o Spagna, avendo effettuato un tampone risultato negativo nelle 72 ore antecedenti il rientro in Italia, devono semplicemente mandare una mail all’indirizzo emergenzacovid19@aulss6.veneto.it allegando un documento di identità, indicando un numero di telefono e dichiarando, sotto la propria responsabilità, di avere eseguito il tampone risultato negativo allegandone copia del referto. Possono circolare liberamente e non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione.