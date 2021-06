Ospedale di Padova, la splendida notizia: «Le terapie subintensive e intensive sono Covid-free!»

Ad annunciarlo il direttore generale Giuseppe Dal Ben: «Al momento abbiamo 13 pazienti positivi ricoverati, ma sono tutti in area non critica»

«Le terapie subintensive e intensive sono Covid-free». Firmato Giuseppe Dal Ben: è il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova a dare la splendida notizia.

Zero pazienti

Aggiunge brevemente Dal Ben: «Al momento abbiamo 13 pazienti positivi ricoverati, ma sono tutti in area non critica perché le due persone che erano ancora ricoverate in terapia intensiva si sono negativizzate e quindi non sono più in reparto».