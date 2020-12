In vigore l'ordinanza comunale: lunghe code e caos ai varchi di accesso al centro storico

L'ordinanza comunale in vigore da sabato 19 dicembre parla chiaro: dalle ore 10 è vietato l'ingresso dei mezzi motorizzati in pieno centro. Eppure tanta gente sembra non averla letta: è subito caos a Padova.

Code

La situazione che appare nell'anello esterno già dopo pochi minuti dall'inizio del provvedimento è emblematica: un unico serpentone di auto tanto da via Goito all'imbocco di Corso Milano che da viale Cavallotti a via Ariosto. Dose extra di lavoro, quindi, per le forze dell'ordine che controllano i varchi di accesso alla città, impegnate a spiegare agli ignari automobilisti che non c'è verso di raggiungere con il proprio mezzo le zone più centrali della città.