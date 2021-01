Vaccinazione anti-Covid, partiti in Fiera i lavori di allestimento del padiglione: ecco come sarà

Il Padiglione 6 della Fiera di Padova diventa il fulcro della vaccinazione contro il Covid19 in città. I primi lavori di allestimento interni sono partiti giovedì 21 gennaio dopo un attento lavoro di progettazione che ha coinvolto i tecnici/sanitari della Ulss6 da una parte e i progettisti egli allestitori di Fiera di Padova dall’altra. Obiettivo, avere un Padiglione accogliente e sicuro nel quale poter arrivare a somministrare a ciclo continuo fino a 3.500 vaccinazioni al giorno.

Fiera

Dall’ampio parcheggio un percorso riservato e separato da quello in uscita porterà le persone all’interno del Padiglione nell’area dell’accettazione, dove verranno raccolti i documenti di identità e sanitari: da lì si passerà agli ambulatori per l’anamnesi e successivamente agli ambulatori per la vaccinazione vera e propria. Infine le persone vaccinate saranno accolte in un’area dedicata in cui saranno monitorate per accertarsi che non evidenzino reazioni indesiderate. A queste aree si aggiungono quelle “tecniche” per la conservazione dei vaccini e la loro suddivisione in dosi singole. Anche medici e infermieri avranno a disposizione un’area dove riposare e ristorarsi. Tutto è stato pensato per ridurre al minimo la possibilità di contagio accidentale, dai percorsi separati alla quasi completa eliminazione delle porte le cui maniglie sono potenziali punti di contatto con il virus.

Sergio Giordani

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: “Oggi è una giornata simbolica e ricca di speranza per la nostra città. Dopo il via libera giunto dall’Ulss 6 nelle scorse ore, sono già partiti i lavori di allestimento del Padiglione 6 che diventerà lo snodo strategico della campagna vaccinale contro il Covid19 per tutti i padovani. C’è stato un intensissimo lavoro di confronto tra i tecnici sanitari e i progettisti di Fiera di Padova per giungere alla soluzione più adatta a soddisfare le esigenze mediche previste e gli standard di sicurezza che devono essere garantiti. Oggi siamo partiti con i primi lavori di adeguamento, senza perdere tempo, perché in questa sfida ogni giorno è prezioso. Entro la fine della prossima settimana il Padiglione potrà essere consegnato, completamente predisposto, alle autorità sanitarie e per i prossimi mesi rappresenterà il cuore di una grande speranza, quella di riguadagnare assieme la nostra libertà proteggendo la nostra salute. Questa è una grande dimostrazione di spirito di squadra a servizio della collettività da parte delle autorità cittadine. Comune, Camera di Commercio e Provincia si sono unite per dare il massimo e accelerare gli aspetti logistici di questa storica sfida per il benessere. Come Amministrazione andremo in approvazione di un importante stanziamento di risorse già nella prossima Giunta per fare la nostra parte fino in fondo e ringrazio anche le altre Istituzioni che con noi sosterranno il progetto. Ora non mi resta che fare un appello a tutti i cittadini, quando sarà il nostro turno vacciniamoci e diventiamo protagonisti della salute per tutti e della ripresa economica e sociale della nostra Padova.

Antonio Santocono

Il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono commenta: “Come Camera di Commercio è un piacere offrire il nostro contributo a questa iniziativa che ci riguarda tutti. Tutto il Sistema Associativo e le realtà produttive rappresentate dall’ente camerale sono mosse da una grande responsabilità sociale verso il nostro territorio e il suo futuro, è per questo che in un significativo lavoro Comune con le Istituzioni siamo felici di essere al fianco dei medici e dei sanitari chiamati ad un grande sforzo per proteggere la nostra salute e superare la pandemia. La salute viene prima di ogni cosa e allo stesso tempo quando questa sarà assicurata allora potrà ripartire con vigore anche l’economia nel suo complesso, obiettivo quest’ultimo assolutamente vitale per il Paese”.

Luca Veronesi

Il direttore generale della Fiera di Padova Luca Veronesi afferma: “Siamo ben felici di aver messo a disposizione della comunità la nostra capacità di allestire, molto velocemente, nuove ambientazioni e di gestirne al meglio la logistica. Le maestranze della Fiera e delle ditte di allestimento sono già al lavoro per consegnare il Padiglione pronto per la partenza delle vaccinazioni in un contesto che sarà sicuro, accogliente e pratico da raggiungere sia con i mezzi pubblici che con l'auto”.