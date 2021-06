Al via dal primo luglio le vaccinazioni anti-Covid anche in farmacia: l'elenco completo

Dal primo luglio, nelle farmacie aderenti, i cittadini residenti o con domicilio sanitario presso l’Ulss 6 Euganea possono effettuare il vaccino anti-Covid. L’accesso alla vaccinazione avviene tramite contatto diretto con la farmacia.

Farmacie

A darne notizia è l'Ulss 6 Euganea, che specifica: "L’inoculazione in farmacia del vaccino anti-Covid è possibile solo se le risposte ai quesiti presenti nell'anamnesi pre-vaccinale (a questo link) sono tutte negative e se non si incorre nella tipologia di “soggetto estremamente vulnerabile” e si abbia pertanto compilato l’autodichiarazione di soggetto non estremamente vulnerabile (a questo link). Il cittadino interessato dovrà pertanto visionare, prima di procedere con la prenotazione della vaccinazione presso la farmacia, i moduli da compilare per opportuna verifica circa il possesso dei requisiti".

Requisiti

Non potranno quindi effettuare il vaccino in farmacia:

I soggetti estremamente vulnerabili

Coloro che hanno risposto con almeno un sì alle domande dell’anamnesi pre vaccinale

Soggetti con età inferiore ai 18 anni

Prima di prendere appuntamento, si invita a verificare di essere idonei alla vaccinazione in farmacia e di non aver fissato una prenotazione presso uno dei centri vaccinali dell’Ulss.

Elenco farmacie

L'elenco delle farmacie aderenti è disponibile a questo link.