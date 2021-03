Coronavirus, in fase di allestimento dieci nuovi ambulatori in Fiera. Il punto tamponi rimane all'Euganeo

Da martedì 6 aprile, in previsione dell’aumento significativo delle dosi di vaccini disponibili per la somministrazione alla popolazione, saranno allestiti altri dieci ambulatori per la vaccinazione, sempre nel Padiglione 6 della Fiera

Da martedì 6 aprile, in previsione dell’aumento significativo delle dosi di vaccini disponibili per la somministrazione alla popolazione, saranno allestiti ulteriori dieci ambulatori per la vaccinazione, sempre nel Padiglione 6 della Fiera. Questi 10 ambulatori si andranno ad aggiungere ai 18 già in funzione dall’inizio di febbraio. Dietro front, invece, per il previsto spostamento del “Punto Tamponi” dall’attuale sede dello stadio Euganeo: il Punto Tamponi rimarrà infatti nella sede attuale nonostante la presenza del cantiere di costruzione della nuova curva dello stadio, grazie ad una soluzione logistica che evita interferenze fra le due attività.

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «Questa mattina con il direttore generale dell’Ulss6 Paolo Fortuna abbiamo valutato l’opportunità di potenziare ulteriormente la capacità vaccinale del nostro Centro Vaccinazioni in vista dell’arrivo previsto, da inizio aprile, di massicce dosi di vaccino. Abbiamo quindi deciso di non trasferire in Fiera il Punto Tamponi dell’Euganeo dopo che ho verificato con l’assessore allo Sport Diego Bonavina che il cantiere in corso per la curva nord non creerà disagi a chi si recherà li per l’effettuazione dell’esame e che i lavorio potranno proseguire senza alcun ritardo. Siamo in una fase critica della pandemia, dobbiamo fare tutto il possibile la nostra capacità di vaccinare il maggior numero possibile di persone. Per questo mi sono trovato immediatamente d’accordo con la proposta del dr. Fortuna. Non possiamo certo permetterci che quando finalmente avremo tutte le dosi necessario di trovarci in difficoltà per questioni logistiche. Ringrazio la Fiera e tutto il suo personale che si è immediatamente messo in moto per realizzare questi ulteriori 10 ambulatori. Approfitto dell’occasione, per invitare ancora una volta tutti ad essete fiduciosi nella scienza e a sottoporsi alla vaccinazione».

Il direttore generale della Ulss6 Euganea Paolo Fortuna commenta: «C’è l’esigenza di potenziare le linee vaccinali per raggiungere il maggior numero possibile di persone a cominciare da anziani e categorie fragili. Per questo in un’ottica sinergica abbiamo preso questa decisione che va a razionalizzare i percorsi e a ottimizzare il personale. Ringrazio il sindaco Sergio Giordani per la consueta disponibilità e collaborazione».