Vaccinazioni anti-Covid, aperte dall'Ulss 6 Euganea le prenotazioni anche per la classe 1946

Riceviamo dall'Ulss 6 Euganea e pubblichiamo:

"Oltre che per i nati nel 1942, 1943, 1944 e 1945, la prenotazione della vaccinazione anti-Covid è ora possibile anche per i residenti nel territorio dell'Ulss 6 Euganea nati nel 1946. Per poter ricevere la vaccinazione è obbligatoria la prenotazione, che deve avvenire esclusivamente online nella pagina dedicata sul sito internet dell'Ulss 6 Euganea a questo link".