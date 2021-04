Coronavirus, già aperti dall'Ulss 6 Euganea i nuovi slot per le prenotazioni dei vaccini: l'annuncio

Riceviamo dall'Ulss 6 Euganea e pubblichiamo:

"Aprono alle 14 di oggi, mercoledì 7 aprile, le prenotazioni del vaccino anti-Covid per i nati dal 1932 al 1941. Le prenotazioni saranno possibili fino all’esaurimento dei posti disponibili. Anche chi non dovesse trovare posto subito, non si preoccupi: in breve tempo saranno resi disponibili i posti utili a garantire la vaccinazione a tutti. Ricordiamo che per poter ricevere la vaccinazione anti-Covid è obbligatoria la prenotazione, la quale deve avvenire esclusivamente online sul portale regionale a questo link. È possibile prenotare la vaccinazione anche presso le farmacie aderenti".

AGGIORNAMENTO ORE 14.45

"Riaprono alle 16 di oggi, mercoledì 7 aprile, le prenotazioni del vaccino anti-Covid per i nati dal 1942 al 1946. Le prenotazioni saranno possibili fino all’esaurimento dei posti disponibili. Anche chi non dovesse trovare posto subito, non si preoccupi: in breve tempo saranno resi disponibili i posti utili a garantire la vaccinazione a tutti. Ricordiamo che per poter ricevere la vaccinazione anti-Covid è obbligatoria la prenotazione, la quale deve avvenire esclusivamente online sul portale regionale a questo link. È possibile prenotare la vaccinazione anche presso le farmacie aderenti. La vaccinazione dei nati dal 1947 al 1951 è stata assegnata ai Medici di base, che organizzeranno gli appuntamenti per i propri assistiti, sempre previa disponibilità dei vaccini".