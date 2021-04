«Ecco quando potrete vaccinarvi»: la tabella della Regione Veneto suddivisa per fasce di età

Paolo Fattori, direttore della struttura di progetto “Potenziamento Straordinario della Rete Ospedaliera e Grandi Strutture di Cura" di Azienda Zero, ha presentato una tabella con le previsioni di vaccinazione per le prossime classi di età in Veneto: «Abbiamo provato a stilare un piano in base alle prossime forniture previste. Prevediamo 239mila consegne alla settimana nel secondo trimestre e circa 200mila nel terzo trimestre. Si prevede di chiudere la fascia 70-79 anni nella settimana tra il 3 e il 9 maggio, per i 60-69 si ipotizza che si andrà dal 3 maggio al 6 giugno, per i 50-59 dal 31 maggio all'11 luglio, per i 40-49 dall'8 luglio al 5 agosto, per i 30-39 dal 2 agosto al 5 settembre, per i 20-29 dal 30 agosto al 3 ottobre, per i 16-19 dal 27 settembre si parte con le prime dosi. Questo piano spero di accorciarlo con l'arrivo in giugno di CureVac, poi Pfizer ha annunciato più volte l'arrivo di più vaccini. Questo piano lo aggiorneremo ogni due settimane per calibrare gli slot di apertura».