Covid e variante Delta, suona l'allarme nel Padovano: «Colpiti anche cinque bambini»

«Ci sono cinque bambini padovani colpiti da variante Delta». Il preoccupante annuncio è firmato Paolo Fortuna, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, e segue a ruota quello fatto dal suo pari ruolo dell'Azienda Ospedaliera, Giuseppe Dal Ben.

Variante Delta

Spiega Fortuna: «È notizia di questa mattina che cinque dei dieci ragazzini padovani tornati da un centro estivo di Isola Verde (Venezia) sono positivi alla variante indiana del Covid. Ora con il Dipartimento di Prevenzione procederemo al tracciamento per capire con chi sono entrati in contatto e contingentare così il contagio». Il campus in questione sarebbe quello gestito da Mauro Bergamasco, ex rugbista padovano.

(Notizia in aggiornamento)