Coronavirus, Zaia in visita a Vo': «Vera emozione, essere qui mi dà un senso di serenità e gioia»

«È una vera emozione»: a distanza di oltre cinque mesi dall'inizio dell'emergenza Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, fa visita a Vo'.

Zaia a Vo'

Prima di varcare alle ore 10 in punto di giovedì 30 luglio il cancello di villa Contarini Venier (per la cerimonia di consegna di una minipala MultiOne alla Regione Veneto) il Governatore si concede ai giornalisti per un rapido scambio di battute: «In questi mesi mi sono sentito decine e decine di volte con il sindaco Giuliano Martini, e ora essere qui a Vo' mi dà un senso di serenità e gioia. Con la mia decisione del 21 febbraio di fare subito i primi 3.500 tamponi abbiamo evitato che Vo' diventasse una bomba virale. Questi cittadini hanno dato un segnale di civiltà pauroso. La nuova ordinanza? Prima voglio vedere il Dpcm, ma vogliamo attivare una macchina di screening importante e le notizie positive che arrivano sul fronte dello sviluppo dei test rapidi fanno ben sperare. Ora siamo in una fase di limbo, non di certo emergenziale»