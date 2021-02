Coronavirus, Zaia: «Dati in ulteriore miglioramento, ci sono tutti i presupposti per rimanere in zona gialla»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero: «Oggi è la giornata delle classificazioni, i nostri uffici hanno calcolato un Rt dello 0,63 quindi non ci sono i presupposti per cambiare zona anche perché le terapie intensive e i ricoveri in area non critica sono sotto le soglie. A oggi abbiamo 113 positivi ogni 100mila abitanti, vi ricordo che eravamo a 480, Non abbassiamo la guardia, siamo preoccupati. I vaccini? Il mercato si sta muovendo parecchio, e spesso è alimentato da intermediari che vanno verificati»