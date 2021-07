Coronavirus, Zaia: «Nessun posticipo, le scuole in Veneto inizieranno il 13 settembre»

Spiega il Governatore del Veneto nel consueto punto stampa odierno: «Le scuole in Veneto apriranno il 13 settembre e finiranno l'8 giugno, abbiamo provato a lavorare per il 20 ma non è praticabile perché metteremmo in difficoltà le famiglie»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso della conferenza stampa odierna: «Non dobbiamo preoccuparci dell'aumento dei positivi perché abbiamo quintuplicato il numero dei tamponi fatti. La scuola? Abbiamo ascoltato tutti gli appelli, avevamo pensato al 20 settembre ma abbiamo dovuto rivederlo. Le scuole in Veneto apriranno il 13 settembre e finiranno l'8 giugno, abbiamo provato a lavorare per il 20 ma non è praticabile perché metteremmo in difficoltà le famiglie. Le scuole dell'infanzia inizieranno il 13 settembre e finiranno il 30 giugno. Le vacanze di Natale inizieranno dal 24 dicembre, con i ragazzi che torneranno in classe dal 10 gennaio».