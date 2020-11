Coronavirus, Zaia: «Con mezzo piede siamo dentro alla fase 4, di massima tensione per gli ospedali»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia, Governatore del Veneto, nel punto stampa odierno: «Con mezzo piede siamo dentro alla fase 4, la fase di massima turbolenza e tensione per gli ospedali. Per metà di novembre potremmo raggiungere le 250-300 terapie intensive. Questa è la fase più critica, alcune province e alcune Ulss vi sono già dentro. Padova è in fase 3 sia come ricoveri che come terapie intensive. Gli over 70 non vanno rinchiusi in casa come carcerati. Fase 4 per noi significa dare un nuovo giro di vite alla sanità venetà per trovare letti. Non è escluso che si possa galoppare verso i 1.800-2.000 ricoverati nei prossimi dieci giorni. La situazione è pesante per la mancanza di personale. La Safilo ci ha donato 5.000 visiere e 2.000 occhiali protettivi per il personale medico-sanitario».