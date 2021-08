Coronavirus, Zaia: «Da domani tampone gratis solo con certificato, altrimenti bisognerà pagarlo»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso della conferenza stampa odierna: «Non si sta verificando quanto visto in Inghilterra, perché non abbiamo assalti all'ospedale pur avendo un contingente giornaliero di positivi. Con i vecchi parametri a oggi saremmo quantomeno in zona arancione, ma non con quelli nuovi perché siamo al 2% al momento di occupazione negli ospedali sia in terapia intensiva che in area medica. Mi spiace vedere atteggiamenti aggressivi contro chi fa scelte diverse sulle vaccinazioni. Vi avviso che ad agosto avremo almeno un milione di vaccini disponibili, quindi chi vuole prenotarsi anche all'istante per le tre del pomeriggio di oggi trova posto. Sostanzialmente abbiamo detto ai centri vaccinali di restare aperti anche a Ferragosto, ma alcune Ulss ci dicono che per quel giorno hanno magari solo venti prenotati quindi valuteremo. Quando arrivi a 50mila tamponi il sistema rischia di andare in crash, quindi da domani chi non ha una certificazione per accedere al tampone gratuito lo dovrà pagare. I tamponi nelle farmacie costeranno 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 17 anni e 15 euro sopra i 18 anni. Dobbiamo fare in modo di garantire un servizio che sia efficente per il contact tracing e per i non vaccinati con patologie che dobbiamo monitorare con attenzione»