Coronavirus, Zaia: «Nuova ordinanza regionale in vigore da domani al 5 marzo, ecco cosa prevede»

«Oggi presento questa nuova ordinanza regionale che non stravolge la vita alle attività produttive ma che sicuramente dà delle indicazioni utili ai cittadini e alle amministrazioni cittadine. L'ordinanza sarà in vigore da domani fino al 5 marzo: è consentita dalle ore 15 alle ore 18 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali. Gli esercizi pubblici devono esporre un cartello che indica la capienza massima. Vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze del servizio di somministrazione. I sindaci possono poi disporre come scritto nel Dpcm la chiusura delle strade o delle piazze dei centri urbani dove si possono creare assembramenti»