Coronavirus, Zaia: «Nuova ordinanza regionale, della ore 11 al bar si consuma solo se seduti»

Sarà in vigore dalle 24 di venerdì una nuova ordinanza valida per tutto il territorio veneto. Lo ha annunciato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il governatore torna quindi a rinforzare le misure restrittive vigenti attualmenti nel nostro territorio - così come fatto con l'istituzione qualche settimana fa della zona "gialla plus" - per contenere il trend dei contagi da coronavirus, che non smette di circolare.

Nuova ordinanza

Questi - come riporta VeneziaToday - i punti fondamentali del nuovo provvedimento: