Coronavirus, Zaia: «Anche le scuole dei distretti di Padova Bacchiglione e Piovese rischiano la chiusura»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «Fabio Franceschi di Grafica Veneta ci ha donato un altro milione e mezzo di mascherine che verranno date ai più bisognosi: da inizio emergenza credo ci abbia già donato 15 milioni di mascherine. Oggi si calcola verosimilmente che il 70% dei tamponi abbia la variante inglese. Spero che se ne venga fuori senza arrivare a misure durissime, cercheremo di capire quali decisioni prenderà il Governo rispetto a quanto detto dal Cts. Il tasso di incidenza dei distretti di Padova Bacchiglione e Padova Piovese è salito a 214, e con questo incremento è verosimile che potrebbero andare anche verso la chiusura. Ospedalizzazioni? Abbiamo il 14% di occupazione delle aree non critiche e il 12% delle terapie intensive. Il "colore" della Regione? Siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, perché per il passaggio l'Rt deve essere superiore a 1,25 e siamo intorno a quel dato. I sei distretti con le scuole già chiuse rischiano la zona rossa? Ho chiesto che si valuti anche un automatismo subregionale per mandare in crisi l'intera Regione, ma il problema è che l'Rt italiano è alto».