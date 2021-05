Coronavirus, Zaia: «Da lunedì apriamo le prenotazioni per le vaccinazioni per la fascia 40-49 anni»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «I vaccini sono praticamente finiti, se riusciamo a farne è grazie all'ingegnosità di estrarre sette dosi da un flacone. Siamo fiduciosi di chiudere i 50-59 anni sopra il 65%, di certo non stiamo ad aspettare chi non arriva e non si prenota. Con gli Over 70 siamo arrivati all'82% di vaccinazioni, con gli Over 60 arriviamo al 70%. Non possiamo tenere slot liberi, quindi da lunedì noi apriamo gli slot per i 40enni. Evitiamo lunedì di farci prendere dal panico se non si trova subito posto. Penso che una volta fatti gli Over 40 potremo poi aprire a tutte le altre fasce. Sul portale regionale al momento ci sono ancora 200mila posti liberi, e ieri è stata effettuata la milionesima prenotazione sempre sul sito. Rispetto alla modifica dei parametri per i "colori" delle regioni ci siamo dati ancora qualche giorno così da chiudere tra domenica e lunedì, ma siamo già entrati in uno scenario nuovo che comprende le vaccinazioni».