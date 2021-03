Coronavirus, Zaia: «Rischiamo di rientrare nel contingente delle Regioni che passano in zona rossa»

Spiega il Governatore del Veneto nel consueto punto stampa odierno: «Il caso dei vaccini AstraZeneca? La correlazione tra i decessi e la somministrazione della dose è ancora tutta da dimostrare, sono stati ritirati solo in via prudenziale»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «Il nostro Rt è di 1.28, quindi siamo davvero sul filo del rasoio tra l’arancione e il rosso anche se ci è già stato anticipato che molte regioni passeranno al rosso e quindi rischiamo di essere in questo contingente. Il caso dei vaccini AstraZeneca? La correlazione tra i decessi e la somministrazione della dose è ancora tutta da dimostrare, sono stati ritirati solo in via prudenziale. Con la zona rossa chiuderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado: ovviamente non è colpa loro, ma la diffusione del virus passa anche da lì. »