Coronavirus, Zaia: «Ricoveri in calo da inizio anno, ma c'è poco da cantar vittoria»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero: «Oggi in Veneto arrivano 7.800 dosi del vaccino Moderna e verranno indicativamente distribuiti ai cittadini Over 80. Siamo in calo da inizio anno ma c'è poco da cantar vittoria perché la rotta si può invertire in qualsiasi istante. Ci siamo stancati di sentire il mondo intero che sa come risolvere il problema, se hanno delle soluzioni ce le scrivano. Ce la stiamo mettendo tutta per uscire da questo incubo. Un pensiero per le attività produttive: non sono scandalizzato per le proteste che fanno, mi metto nei loro panni e hanno la mia comprensione. Spero che si risolva presto questa partita dei ristori, perché gli operatori non vogliono la luna ma semplicemente sopravvivere perché molte di queste aziende non riapriranno purtroppo più. Auspico solo che le proteste siano rispettose delle regole di sanità e che non si traducano in contagio. Credo che vada compreso con il buonsenso il momento di difficoltà, perché è facile fare delle scelte con il portafoglio degli altri».

Luciano Flor

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luciano Flor, direttore generale della sanità del Veneto: «Voi sapete qual è la Regione che fa più tamponi molecolari? Il Veneto. Noi sappiamo di poter fare dai 19 ai 21mila tamponi molecolari refertandoli il giorno dopo, perché è inutile farli se poi ci vogliono cinque giorni per refertarli. I tamponi rapidi vengono utilizzati per screening e non sono una sostituzione dei tamponi molecolari ma un'aggiunta, lo ripeto per l'ennesima volta. Sui tamponi seguiremo come sempre quanto stabilito dalle circolari ministeriali, non le impressioni di qualcuno».