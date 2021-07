Coronavirus, Zaia: «Arriveremo al 70% di diffusione della variante Delta in Veneto»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso della conferenza stampa odierna: «I positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma vuol dire che il virus continua a circolare. Nelle ultime 48 ore abbiamo ricoverato tre cinquantenni non vaccinati in terapia intensiva. È innegabile che lo scenario sia nuovamente cambiato: rischiamo di chiudere un Paese in virtù del fatto che abbiamo una mole di asintomatici paurosa, quindi un po' di prudenza e ne veniamo fuori. Arriveremo al 70% di diffusione della variante Delta in Veneto. La fascia più colpita nelle ultime settimane va dai 15 ai 24 anni».