Coronavirus, Zaia: «Se approvano AstraZeneca potremmo terminare le vaccinazioni a giugno»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero: «Siamo al quattordicesimo giorno di calo per quanto riguarda i ricoveri. Le 7.800 dosi del vaccino Moderna arrivate ieri saranno destinate esclusivamente per gli over 80. L'adesione alla vaccinazione negli ospedali è oltre il 90%, nelle case di riposo siamo invece sull'80%. Continueremo a ricevere circa 40.000 dosi settimanali di Pfizer mentre il 29 verrà presa una decisione a livello europeo per quello di AstraZeneca: se verrà approvato è verosimile che a giugno potremmo chiudere la partita delle vaccinazioni. Ho letto aspre critiche a baristi e ristoratori che domani aderiranno a #Ioapro: penso che siano lavoratori per bene che hanno fatto grande questa regione e che lanciano un grido d'allarme perché da quanto ne so i ristori non stanno arrivando come ci si aspettava. Il nuovo Dpcm? Abbiamo chiesto a più voci di rivedere il tema del divieto dell'asporto per i bar dopo le 18»