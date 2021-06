Coronavirus, Zaia: «36mila Under 60 vaccinati con AstraZeneca riceveranno il richiamo con Pfizer o Moderna»

Spiega il Governatore del Veneto nel consueto punto stampa odierno: «Sopra gli 80 anni siamo al 98% di vaccinati, per gli Over 70 siamo all'88%, per gli Over 60 siamo al 81%, per gli Over 50 siamo al 69%, per gli Over 40 siamo al 65%»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «Era dal 20 di agosto che non avevamo zero morti. Dall'8 aprile si è stabilito a livello nazionale che i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson andavano somministrati sopra i 60 anni, e così è stato da noi stabilito con una circolare a livello regionale. Ora invece è stato stabilito che chi ha meno di 60 anni e ha fatto la prima dose di AstraZeneca farà il richiamo con Pfizer o Moderna. In Veneto stiamo parlando di circa 36mila richiami, e ora dobbiamo riprogrammarli ma non ci scoraggiamo. Sopra gli 80 anni siamo al 98% di vaccinati, per gli Over 70 siamo all'88%, per gli Over 60 siamo al 81%, per gli Over 50 siamo al 69%, per gli Over 40 siamo al 65%»