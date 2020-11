Coronavirus, Zaia: «Facciamo in modo che questo sia un fine settimana di civiltà»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia, Governatore del Veneto, nel punto stampa odierno: «Abbiamo fatto 53.289 tamponi in un giorno tra molecolari e rapidi. I positivi dall'inizio sono 98.084, +3.578 rispetto a ieri. In isolamento abbiamo 26.478 persone. I ricoverati in area non critica sono 1.976, mentre le terapie intensive sono 241. I morti sono 2.816, +52 rispetto a ieri. I dimessi sono 5.613. Sui tamponi abbiamo ancora rivisto il sistema: ne distribuiremo 100mila in più su richiesta, e saranno a esaurimento con la possibilità di avere poi una nuova fornitura. La nostra idea è di rafforzare i punti tampone con orari dalle 7 alle 19 e averne per ogni Ulss uno che ne faccia 24 ore su 24. Avete visto che siamo in zona gialla, "plus" come dico io, ma non abbiamo affatto vinto un premio e se devo dirla tutta sono preoccupato perché non vorrei che qualcuno possa abbassare la guardia in questo weekend. Inoltre per onestà intellettuale dico che non sono convinto che i colleghi governatori di Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna abbiano situazioni diroccate. La nostra ordinanza è ovviamente valida, e fondamentalmente invita a non creare assembramenti perché dietro l'angolo c'è sempre la zona arancione anche se il nostro R con T è sceso a 1,29. Facciamo in modo che questo sia un fine settimana di civiltà e senso civico, perché anche una piccola azione può essere una grande azione nel rispetto degli altri, in primis medici e infermieri. Ai ragazzi dico di non andare a far casino in centro»