Coronavirus, Zaia: «La prossima settimana ognuno potrà sapere quando sarà teoricamente vaccinato»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «Oggi i ricoveri sono calati di 80 unità, è un dato importante e incoraggiante. È giusto rivendicare le riaperture, ma dobbiamo continuare a rispettare le regole in maniera rigorosa. Il 5% degli Over 80 non si vogliono vaccinare, ma di contro abbiamo il 95% che si sono vaccinati, il che è un risultato straordinario. Questo fine settimana sarà dirompente per le vaccinazioni a domicilio. La fascia 70/79 a livello regionale è vaccinata con la prima dose al 60%. So di essere un disco rotto, ma ci servono vaccini perché siamo un esercito senza munizioni. Serve una programmazione da qui ai prossimi mesi di certezze sugli arrivi. La prossima settimana vi darò un tabellone grazie al quale ognuno in base all'età sa teoricamente quando verrà vaccinato: sarà una tabella prudenziale, ma andremo avanti scendendo con le fasce di età. Sono 4 milioni e 195mila persone, ovvero gli abitanti del Veneto sopra i 16 anni. Il primo trimestre è stato un bagno di sangue perché abbiamo avuto tante forniture che non sono arrivate. Le riaperture? Con due metri di distanza da tavolo a tavolo i ristoranti non si aprono ma si chiudono: ieri in conferenza sono intervenuto proprio su questo aspetto e sono convinto che una soluzione sia stata trovata. Adesso vedremo come si esprimerà il Cts, attenzione però che non è un "liberi tutti". Mi aspetto che le terapie intensive scendano ancor di più. Oggi c'è anche un'emergenza economica che deve essere affrontata. Zona gialla? Secondo me dovremo aspettare il 30 aprile, quando scadrà il decreto nazionale, quindi dal primo maggio potrebbe cambiare qualcuno. »