Coronavirus, Zaia: «Con l'attuale velocità di crociera perdiamo 10.000 vaccinati al giorno»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «La zona rossa? Io non vedo strade vuote sinceramente. AstraZeneca? È un tema che ci sta a cuore, spero che le autorità di controllo pretendano che si faccia chiarezza estrema e immediata sui casi: a oggi sembra non ci sia correlazione tra i decessi e le vaccinazioni. Per noi oggi AstraZeneca pesa la metà. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.942 vaccini in Veneto. Per il piano vaccinale prevediamo 50mila vaccinazioni al giorno una volta entrati a pieno regime, e saranno impiegate 1.300 persone. Con l'attuale velocità di crociera perdiamo 10.000 vaccinati al giorno»