Coronavirus, Zaia: «Vergognoso quanto sta accadendo con i vaccini, così il Veneto viene azzoppato»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero: «Negli ultimi 18 giorni abbiamo recuperato 400 posti letto. C'è chi esulta per questi dati, e invece noi siamo preoccupati perché il Covid ci ha abituato a cambi repentini quindi per favore continuate a rispettare le regole. I vaccini? Vergognoso quanto sta accadendo, non puoi dare un piano di distribuzione e poi annunciare che ci viene sospeso il 53% della distribuzione. Regioni come la nostra vengono azzoppate, se non ci viene consegnato il vaccino noi non riusciamo a fare i richiami. Questa settimana riusciamo con qualche accorgimento a farli perché ne abbiamo accantonati abbastanza, ma così facendo la campagna vaccinale è sospesa. Siamo parte lesa, spero vivamente che a livello nazionale si vada giù duri e pesanti. Immaginate il casino che viene fuori adesso, perché non si può mettere in discussione un servizio che è vitale. Da inizio pandemia nelle scuole ci sono state 4.758 classi nel Veneto in cui è stato trovato almeno un positivo, di cui 930 nelle scuole superiori fino a ottobre. Abbiamo avuto in tutto 5.261 studenti positivi e 60.831 in quarantena preventiva, ovvero l'8,59% degli studenti totali, che sono 707.814. Per quanto riguarda i docenti e i membri del personale scolastico positivi in totale sono stati finora 1.862 su 95mila, mentre circa 11mila sono andati in quarantena».