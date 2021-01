Coronavirus, Zaia: «L'Rt in Veneto è di 0,82 al momento. I dati sono buoni, ma il problema non è risolto»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero: «Abbiamo buoni dati, ma non vorrei che vengano letti come se il problema fosse risolto. Per le vaccinazioni avremo ancora una settimana a rilento, ma abbiamo chiesto che nella prossima fase si vaccinino gli ultra75enni. Sulle scuole il Tar non ha sospeso la nostra ordinanza: sembra che tutti vogliano la scuola in presenza, e io in primis sono dell'idea che la scuola debba essere in presenza, ma ci sono anche un sacco di persone che ci chiedono di tenere la didattica in distanza. Personalmente però, sia chiaro, vorrei festeggiare due cose: la riapertura delle scuole e la fine del Covid. Scuole riaperte dal primo febbraio? Aspettiamo la prossima settimana per valutarlo. Se continua così tra dieci giorni avremo meno di 2.000 ricoveri. L'Rt in Veneto è di 0,82 al momento. In che zona saremo? L'algoritmo ci dà giallo, il tema è capire se intrecciando i dati epidemiologici e dei ricoveri sia ancora visto prudenzialmente dagli scienziati il tema di mantenere un'altra settimana in arancione, ed è giusto che lo decidano loro»