Coronavirus, Zaia: «Il dottor Luciano Flor è il nuovo direttore generale della sanità del Veneto»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel consueto punto stampa: «Domani presenteremo il piano vaccinale. Ribadisco che il vaccino sarà volontario: se uno non vuole farlo se ne starà a casa a guardare la televisione. L'appello è sempre quello di rispettare le regole, soprattutto in queste festività. Il dottor Luciano Flor è stato eletto direttore generale della sanità del Veneto, e quindi prende il posto di Domenico Mantoan. La variante inglese del Covid? Le varie Ulss stanno monitorando la situazione. Le scuole? A oggi è riconfermata la ripartenza delle superiori in presenza al 75%»