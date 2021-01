Coronavirus, Zaia: «Non so che "colore" ci daranno, ma i dati indicano un radicale cambiamento di direzione»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero: «Da due giorni è pulita una sorta di opera di "pulizia", ovvero di concentrazione di malati Covid su poche strutture. Oggi è la giornata della valutazione, non so cosa decideranno ma accetteremo quanto verrò indicato dall'Istituto Superiore della Sanità. La nostra incidenza è passata da 480 positivi ogni 100mila abitanti a settimana a 178, quindi è radicale il cambiamento di direzione. Per i numeri che abbiamo avuto forse la terza ondata da noi potrebbe essere già passata. I tecnici ci dicono che i vaccini funzionano. Confermo che la campagna vaccinale partirà con gli Over 75. Se ci sono aziende in Veneto che vogliono produrre vaccini trovano le porte aperte».