Coronavirus, Zaia: «Con questi dati lunedì primo febbraio riapriamo le scuole superiori»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero: «Abbiamo avuto tanti decessi, ma siamo l'ottava regione per numero di morti in Italia. L'Rt del Veneto è il secondo migliore d'Italia. In questi giorni stiamo tirando un minimo di sospiro di sollievo, ma non vorrei che qualcuno pensasse che sia finita. L'esperienza israeliana ci dice che vaccinare gli Over 70 fa scendere in maniera repentina i ricoveri. Per quanto riguarda i vaccini Pfizer dice che dovrebbe tornare a regime con le forniture e pure con qualche timida apertura per fare anche qualcosa di più, anche se purtroppo AstraZeneca ha annunciato che ridurrà la sua dotazione nazionale. Io ho sempre il sogno di veder aperti i palazzetti per le vaccinazioni, ma per il momento ci tocca andare avanti a scartamento ridotto. Siamo pronti a potenziare il trasporto pubblico perché se non ci saranno cambiamenti repentini lunedì primo febbraio riapriamo le scuole, pur monitorando la situazione perché con la riapertura il rischio un po' aumenta. Con che percentuale? Lo valuteremo»