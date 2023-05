Tragedia in Messico: Luca Bottin trovato morto in albergo

E' morto nella sua stanza d'albergo, sembrerebbe per un malore, Luca Bottin. Aveva 47 anni, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio alloggiava in una struttura ricettiva in Messico, dove si trovava per lavoro. La mattina però è stato trovato senza vita. Il giorno prima aveva fatto una visita ad una fabbrica insieme con dei colleghi, coi i quali aveva anche pranzato. Residente nel Trevigiano, ma con le radici nel comune di Correzzola, lascia la moglie e un bambino. Sono state avviate le burocrazie per riportare quanto prima in Italia la salma.