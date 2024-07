Prepara una torta "stupefacente", la mamma finisce in ospedale

Una torta a base di hashish per una serata da sballo con gli amici. Peccato che un ragazzo italiano di 21 anni dopo averla confezionata l'abbia lasciata in cucina in bella mostra. I genitori, rientrando a casa sono rimasti incuriositi da quel piatto che sembrava davvero delizioso. Entrambi ne hanno mangiato una fetta. Se il papà non ha patito conseguenze particolari, la mamma si è subito sentita male ed è stato necessario allertare il 118.

I soccorsi

A casa della famiglia di Correzzola è giunto il personale sanitario del Suem. La donna dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata al vicino ospedale di Piove di Sacco. Dopo essere stata sottoposta a tutte le cure del caso si è scoperto che l'intossicazione era stata provocata appunto dalla torta "stupefacente". Della vicenda sono stati messi al corrente i carabinieri. Il ventunenne è stato convocato in caserma e al termine degli atti è stato segnalato alla Prefettura di Padova in qualità di assuntore.