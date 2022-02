Di corsa per la pace per i quarant'anni della Marcia della Magnolia

Alla presenza di Sindaci ed Amministratori di Agna, Albignasego, Anguillara Veneta,Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Candiana, Cartura, Casalserugo, Cona, Conselve, Due Carrare, Granze, Lozzo Atestino e Monselice.

A loro si sono aggiunti il Senatore Antonio De Poli ed il Consigliere Regionale Elisa Venturini.

Marcia

"Le nostre comunità al fianco del popolo ucraino", questo lo slogan del gruppo degli amministratori e di tutti i podisti partiti puntualnente alle 8,00 dalla piazza fronte Municipio di Tribano. Dopo un breve saluto del sindaco, con l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni, Don Andrea Parroco di Tribano ha letto una preghiera per la pace di Papa Franceso. RadioNOI, social radio tribanese, ha raccolto le testimonianze dei partecipanti e delle istituzioni presenti alla manifestazione. All'evento hanno partecipato circa 1700 persone.

Pace

E' stato il sindaco di Tribano Massimo Cavazzana con Il Presidente dei Podisti Tribanesi Armando Castello ed i sindaci del Conselvano a lanciare l'iniziativa : «Non possiamo ignorare la situazione che si sta vivendo. Condanniamo fermamente l'attacco all'Ucraina ed abbiamo invitato tutti a partecipare alla marcia di Tribano per lanciare un messaggio di pace. Abbiamo tante presenze Ucraine nei nostri territori ed è giusto far sentire la nostra vicinanza ed il nostro sostegno al Popolo Ucraino ed ai ragazzi che puntualmente sono nostri ospiti e delle nostre famiglie durante il periodo estivo e che in questo momento vivono l'angoscia ed il dolore della guerra. Non potevamo festeggiare questi 40 anni ignorando una situazione così triste complicata e delicata . La pace resta l' unica risposta».