Corse clandestine in zona industriale: carabinieri e polizia locale bloccano il motoraduno

Era ormai tutto pronto, al punto che già un centinaio di ragazzi avevano raggiunto l'area designata. Ci hanno però pensato carabinieri e polizia locale a bloccare sul nascere le gare clandestine: non è andato a buon fine il motoraduno illegale organizzato nel pomeriggio di ieri in zona industriale a Cittadella.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Luparense, lungo rettilineo circondato da fabbriche che unisce Cittadella a Tombolo: come ricorda "Il Gazzettino" già lo scorso novembre era stato bloccato un altro motoraduno, ma la voglia di trasgredire per i giovani centauri, pronti a esibirsi in sfide di varia natura (principalmente di velocità, ma non solo) davanti ad altri patiti delle due ruote, non conosce regole. Ecco dunque spiegato l'intervento delle forze dell'ordine: alla vista di carabinieri e polizia locale molti ragazzi si sono dileguati a tutto gas pur di evitare i controlli del caso, ma i militari dell'Arma e gli agenti sono riusciti a bloccarne alcuni, verificandone le identità tramite la richiesta dei rispettivi documenti. L'evento era stato organizzato grazie a un tam tam via social network: ora i partecipanti rischiano sanzioni e denunce.