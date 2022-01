Corso Stati Uniti, lavori per tutto il weekend

Per tutto il weekend la viabilità di Corso Stati Uniti sarà modificata. Lo ha comunicato il Comando della Polizia Locale del Comune di Padova, che informa che a partire dalle ore 21.00 di venerdì 28 fino alle ore 06:00 di domenica 30 gennaio '22, sono in programma dei lavori.

Società Autostrade

In pariticolare, la Società Autostrade provvederà al restringimento della carreggiata del cavalcavia di Corso Stati Uniti in entrambe le direzioni per lavori di rifacimento dei giunti stradali. Verrà comunque garantito il transito nei due sensi di marcia.