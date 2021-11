Cortei No Vax, il Questore Sbordone vieta le processioni in auto

Non ci sarà nessun corteo di auto domani. In settimana gli organizzatori delle manifestazioni No Green Pass, alla luce delle nuove ordinanze di divieto di marcie in centro storico, avevano annunciato di volersi incontrare al Parco della Musica per poi proseguire verso il centro in auto. Il leader Cristiano Fazzini aveva parlato di almeno duemila persone. Oggi 12 novembre però la Questura ha reso noto il divieto attraverso una nota ufficiale: «La Questura di Padova rende noto che lo svolgimento del corteo con auto preavvisato dal portavoce del movimento venetonogreenpass per il pomeriggio di sabato 13 novembre è stato vietato con provvedimento del Questore notificato in data odierna». E' probabile quindi che i manifestanti si fermino al Parco Europa, dove dovranno rispettare l'ordinanza che prevede l'obbligo di mascherina, il distanziamento sociale e la presenza di steward. In più, l'amministrazione ha posto delle prescrizioni, trattandosi di un parco comunale: niente punti ristoro e pulizia finale obbligatoria.