Emergenza profughi dall'Ucraina, il Cosp prepara un piano per l'accoglienza

Prefetto, autorità militari e civili, esponenti delle associazioni. Si sono messi tutti attorno a un tavolo nella mattinata di martedì 1 marzo per preparare un piano di accoglienza per i profughi ucraini.

L'accoglienza

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito a Palazzo Santo Stefano. L'obiettivo è mettere a punto un piano per accogliere chi sta scappando dalla guerra in Ucraina, trovare posti dove possano dormire ed essere eventualmente curati. Presente anche una rappresentante della comunità ucraina di Abano Terme che non è riuscita a trattenere le lacrime. Troppa la preoccupazione e il dolore. Il prefetto Raffaele Grassi, prima che cominciasse la riunione, l'ha confortata e tranquillizzata. Il Cosp sull'emergenza Ucraina si riunirà con cadenza regolare.