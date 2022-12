Controlli rafforzati, niente botti e occhio ai rave: le decisioni del Cosp per le festività

Il Prefetto Raffaele Grassi ha presieduto nella giornata di ieri, mercoledì 14 dicembre, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il Presidente della Provincia e Sindaco di Padova Sergio Giordani, accompagnato dall’Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova, oltre al Questore, al Comandante provinciale dei Carabinieri e al Comandante provinciale della Guardia di Finanza. Alla riunione hanno preso parte anche i rappresentanti delle specialità della Polizia di Stato, nello specifico Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia Postale.

Festività

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha delineato il Piano di controllo del territorio calibrato per le prossime festività natalizie. Finalità del Piano, che sarà attuato dal Questore con proprie ordinanze e vedrà il coinvolgimento, oltre che della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche delle Polizie locali, è quella di garantire lo svolgimento delle festività in una cornice di sicurezza e serenità. A tal fine è stato previsto il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza aventi ad oggetto gli obiettivi sensibili della provincia, opportunamente aggiornati anche in considerazione dell’attuale situazione internazionale. Come disposto anche lo scorso anno, una particolare attenzione sarà riservata a tutti quei luoghi che vedranno il fisiologico incremento della presenza di persone, quali ad esempio i luoghi di culto, i centri commerciali, le strutture ricettive, le stazioni ferroviarie e dei trasporti pubblici, come anche le vie e le piazze dei centri storici cittadini. Mirati controlli saranno effettuati sulla rete viaria stradale e autostradale della provincia, in ragione dei previsti sensibili incrementi dei volumi di traffico. A tale riguardo nei giorni scorsi si è riunito, in Prefettura, il Comitato operativo per la viabilità, al fine di mettere a punto il Piano neve per la stagione invernale e fare il punto, anche con gli enti proprietari delle strade, sulle disponibilità di personale, mezzi e materiali da mettere in campo in caso di necessità. Specifiche attività di controllo avranno ad oggetto, in vista del Capodanno, il rispetto della normativa concernente la commercializzazione e l’utilizzo dei fuochi pirotecnici, al fine di prevenire la vendita e l’utilizzo di materiale illegale, con i connessi rischi per la popolazione. Sempre in vista del Capodanno, particolare attenzione sarà riservata alle misure di sicurezza da porre in essere occasione del concerto che si terrà, la sera del 31 dicembre, a Padova. Una specifica attività di vigilanza sarà finalizzata, infine, a prevenire e contrastare la possibile organizzazione di rave party sul territorio provinciale.