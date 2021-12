Riunione del Cosp, rafforzati i controlli durante le feste e il Capodanno

Il piano dei controlli per le festività natalizie è stato messo a punto. Nella mattinata di mercoledì 22 dicembre si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp).

I controlli

Il prefetto Raffaele Grassi ha discusso con l’assessore alla Sicurezza Diego Bonavina, il comandante dei vigili Lorenzo Fontolan, il vicario del questore, il vicecomandante dei carabinieri e il comandante della guardia di finanza Michele Esposito riguardo il piano di controllo del territorio durante le feste di Natale. Innanzitutto è stato rafforzato il programma di controlli dei luoghi dove possono crearsi più facilmente assembramenti come i luoghi di culto, le stazioni e i trasporti pubblici. Una mirata attività di controllo sarà effettuata a Capodanno per verificare che sia rispettata la normativa sui fuochi pirotecnici: la sera del 31 dicembre e il 1 gennaio la polizia locale metterà in campo 10 pattuglie. E poi c’è il tema Green pass: dal 6 al 21 dicembre in tutta la provincia sono state controllate 32.672 persone e 4.572 esercizi commerciali, con l’emissione di sanzioni a 229 persone e 56 locali pubblici.