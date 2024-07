Era scappato ad un Alt della polizia locale, si costituisce dopo una settimana

Si è costituito il conducente del veicolo scappato ad un posto di controllo della Polizia locale. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti e porto di arma impropria. Il fatto era successo la settimana scorsa in via Caltana, a Villanova di Camposampiero: una Fiat Bravo era stata fermata da una pattuglia della Polizia Locale per non avere rispettato i limiti di velocità nel centro abitato, ma il veicolo si era dato alla fuga. Nel tentare di seminare gli agenti che si erano messi all'inseguimento, il conducente aveva perso il controllo del mezzo lanciato a forte velocità, uscendo di strada e finendo in un canale di scolo delle acque a Codiverno.

Nonostante l'impatto, l'uomo alla guida era riuscito a ad uscire dall'abitacolo e a fuggire tra i campi. Nel veicolo recuperato dalla Polizia locale con un carro attrezzi erano poi stata ritrovate delle sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina ed una mazza da baseball. Gli investigatori del Comandante Antonio Paolocci da giorni erano sulle sue tracce, benché l'uomo si fosse reso di fatto irreperibile. Così alla fine il conducente per evitare guai peggiori si è presentato spontaneamente negli uffici del Comando a Camposampiero. Si tratta di un cittadino tunisino di 27 anni, con numerosi precedenti penali. Lo straniero è stato fotosegnalato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti e porto di arma impropria.