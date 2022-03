Pontevigodarzere, si è costituito il pirata della strada che ha investito due anziane

Ci ha messo più di tre giorni, ma alla fine l'ha fatto: si è costituito l'uomo che alla guida di un Suv nero ha investito nel tardo pomeriggio di giovedì 3 marzo a Pontevigodarzere due anziane mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali dopo essere uscite dalla chiesa.

Costituito

Si tratta - come riporta "Il Mattino di Padova" - di un 47enne residente in provincia, che è stato denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso: l'uomo si è recato domenica 6 marzo dalla polizia locale per ammettere le proprie colpe. Ad avere la peggio nell'incidente l'84enne Regina Maniero, ora ricoverata in terapia subintensiva all'ospedale cittadino causa rottura di quasi tutte le vertebre, trauma cranico e alcuni traumi interni, mentre l'amica ha rimediato una ferita a una gamba.