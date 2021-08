Covid, nuovo appello di Dal Ben (Azienda Ospedaliera): «Vaccinatevi, vaccinatevi e vaccinatevi!»

«Il padiglione 8 della Fiera sarà aperto anche a Ferragosto, quindi venite e vaccinatevi». A scandire il nuovo appello è Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, che approfitta del punto stampa settimanale per invitare a immunizzarsi chi non ha ancora provveduto.

Covid

Il dg Dal Ben fa quindi il punto sull'andamento della pandemia tra i corridoi di via Giustiniani: «Al momento abbiamo ricoverate 11 persone in area medica, sei in terapia intensiva e una in pediatria. Degli undici nel reparto di Malattie Infettive sette non sono vaccinati e quattro sì, ma queste ultime hanno importanti patologie a monte: l'età media è di 57 anni, il più giovane ne ha 37 e il più anziano 82. In terapia intensiva l'età media sale a 61 anni, il più giovane ne ha 38 e il più anziano 79: dei sei pazienti presenti cinque non sono vaccinati e uno sì, ma è pluri-patologico. Per quanto riguarda il giovane paziente in pediatria non è vaccinato perché ha meno di 12 anni e convive con importanti problemi di salute extra-Covid».