Covid, due donne incinte non vaccinate ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Padova

«Abbiamo al momento due donne incinte positive al Coronavirus ricoverate nel reparto di terapia intensiva»: a dare la brutta notizia nel corso del consueto punto stampa settimanale sulla situazione Covid è Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Gravidanza

Un problema che riaccende i riflettori sull'importanza del vaccino per le donne in gravidanza, con tanto di "appello" da parte della dott.ssa Maria Teresa Gervasi, direttrice del reparto di Ginecologia e Ostetricia: «Il vaccino durante la gravidanza non comporta danni, a confermarlo è uno studio effettuato su 90mila donne in stato interessante che si sono immunizzate: non è stato infatti rilevato un aumento di aborti, malformazioni, parti prematuri o ipertensione, problematiche invece accentuate per le donne colpite da Coronavirus. A brevissimo apriremo in ospedale un mini-centro vaccinale per le donne in gravidanza che vogliono vaccinarsi».

Ricoveri

Il dottor Dal Ben, invece, fa il punto generale sui ricoveri: «Al momento abbiamo 38 pazienti affetti da Covid, di cui 23 in area medica, uno in pediatria, sei in terapia subintensiva e otto in terapia intensiva: in questo reparto l'età media è di 51,6 anni, quindi molto bassa. Il 70% dei ricoverati non è vaccinato. Sospensioni del personale sanitario? Siamo arrivati a quota 76 (36 in più rispetto alla scorsa settimana, ndr), di cui due medici».