Covid, salgono a 11 i positivi dopo la festa per le nozze d'oro: in aumento anche i casi negli hotel

Tutt'altro che i dati sperati: l'Ulss 6 Euganea ha fornito nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre un aggiornamento sui cluster Covid scoppiati tra le Terme e i Colli negli ultimi giorni.

Aumento

Per quanto riguarda il pranzo per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio di una coppia, ricoverata in terapia intensiva al pari del fratello dell'uomo e di un loro amico comune, l'azienda sanitaria locale ha effettuato il tracciamento dei 43 partecipanti individuando altri sette positivi, che non sono stati però ricoverati. Peggiora la situazione negli alberghi visto che dalle 19 di ieri si passa a 41 persone positive: cinque di loro sono lavoratori delle strutture ricettive, mentre i restanti sono turisti - soprattutto stranieri - che alloggiano in sette diversi hotel. Per quanto riguarda, infine, la situazione alla scuola "De Amicis" di Tramonte di Teolo sono stati effettuati i tamponi a tutti i 100 frequentanti dopo la scoperta di undici studenti positivi, e si attende ora l'esito dei test.