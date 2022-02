Due anni di Covid, Zaia: «Una delle più grandi tragedie della storia»

«Non avrei mai pensato nel 2020 che oggi sarei stato ancora qui a fare un bilancio dopo 24 mesi di Covid. Oggi è la giornata dei bilanci e dei ringraziamenti: se siamo arrivati qui è perché siamo stati una squadra». Luca Zaia inizia con queste parole il punto stampa di lunedì 21 febbraio, anniversario dei due anni di Covid in Veneto.

Anniversario

Aggiunge Zaia: «In primis dobbiamo ringraziare tutto il personale sanitario e i volontari della Protezione civile. Il ringraziamento va fatto anche a tutto il popolo veneto: il 90% si è vaccinato e ha creduto al rispetto delle norme anti-Covid. Il Covid ci ha portato a conoscere anche parole nuove: lockdown e moltissimi altri termini tecnici. Abbiamo vissuto una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità, una peste che ha fermato il mondo intero. Non ultimi ringrazio i bambini, il mio faro. Sono loro che hanno sofferto di più lo stare chiusi in casa - conclude il Governatore - E grazie anche al coraggio e alla professionalità dei giornalisti per aver informato e raccontato alla popolazione questa tragedia senza pari. Questi due anni di pandemia ci hanno lasciato: il 21 gennaio 2022 giorno con più persone in isolamento in Veneto, il 3 gennaio 2021 giorno con più ricoverati Covid negli ospedali (quasi 4mila persone). Il 24 gennaio 2022 giorno con più tamponi positivi. Il 29 dicembre 2020 giorno con più nuovi ingressi nelle terapie intensive (63 in un giorno),15 gennaio 2022 giorno con più vaccini somministrati, il 4 gennaio 2021 giorno con più morti a livello regionale. 13.714 il totale dei morti in Veneto: un bilancio per nulla positivo. Il 93% dei veneti, in questi due anni, si è fatto almeno un tampone. Non avrei mai pensato di assistere ad una tragedia simile - conclude Zaia - Mai avrei pensato di vedere i miei veneti morire per colpa di un nemico invisibile, sembrava la sceneggiatura di un film di fantascienza. Il Covid ci ha segnati per sempre. Di vero però c'è che c'è stata tanta voglia di fare».

La storia del Covid