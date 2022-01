Decine di clienti assembrati e senza mascherine: per il locale scatta la chiusura di cinque giorni

Inevitabile, alla luce delle norme in vigore: la polizia locale di Monselice ha notificato un provvedimento di chiusura per cinque giorni a "Galleria Einaudi", frequentatissimo locale di piazza Mazzini, per il mancato rispetto delle regole anti-Covid.

I fatti

"Fatale" il servizio di controllo operato lo scorso weekend dalla polizia locale: agli agenti è bastato recarsi davanti al bar per notare decine e decine di persone assembrate sotto i portici davanti al bar senza mascherina. Una scena che ha portato non solo alla chiusura del locale per cinque giorni, ma anche alla segnalazione di quanto avvenuto al Prefetto di Padova, Raffaele Grassi: si tratta infatti della quarta violazione delle norme anti-Covid da parte dei gestori del bar, che ora rischiano una chiusura più lunga.