Covid, Dal Ben: «Contiamo di recuperare entro fine marzo le 1.585 prestazioni ambulatoriali posticipate»

Ora che la quarta ondata Covid si sta lentamente ritirando si può accelerare il recupero di prestazioni ambulatoriali specialistiche e operazioni saltate negli ultimi mesi: è questo l'obiettivo a breve termine dell'Azienda Ospedaliera, che ha dato in merito numeri precisi.

Prestazioni ambulatoriali

A fornirli è Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Usl 6 Euganea, che parte proprio dalle prestazioni ambulatoriali specialistiche posticipate: «Ne dobbiamo recuperare 1.585, ma sottolineo che sono una minima parte del milione di prestazioni che abbiamo comunque garantito in tutto il 2021. Ora dobbiamo sviluppare entro il 15 febbraio un piano in merito, da consegnare poi alla Regione Veneto». L'obiettivo è di recuperarle tutte entro fine marzo.

Prestazioni chirurgiche

Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, invece, il dg Dal Ben sottolinea subito: «Abbiamo sempre garantito emergenze e urgenze oltre a trapianti e ad operazioni oncologiche, e non registriamo particolari ritardi». Si può notare, peraltro, che a livello numerico gli interventi effettuati nel secondo semestre del 2021 sono pressoché uguali a quelli del secondo semestre 2019, quando del Covid non vi era ancora traccia.

Covid

Giuseppe Dal Ben ha quindi focalizzato la sua attenzione sui dati Covid: «Notiamo una netta discesa per quanto riguarda i contagi, che si riflette anche sui tamponi dato che la percentuale dei positivi su quelli effettuati è scesa al 7% nell'ultima settimana contro il 13,4% di quella precedente. Purtroppo, però, da qualche giorno i ricoveri invece di continuare a scendere si mantengono stabili: al momento ne contiamo 153, di cui 88 in area medica, 10 in Pediatria, 29 in terapia subintensiva e 26 in terapia intensiva». L'ultimo dato fornito dal dg Dal Ben riguarda il personale medico-sanitario: «I positivi sono 254, mentre i sospesi sono scesi a 162 perché 85 sono rientrati, 45 dei quali perché hanno preso il Covid e non perché nel frattempo si sono vaccinati».