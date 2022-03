Covid, Dal Ben (Azienda Ospedaliera): «Il 60% dei positivi è stato colpito da Omicron 2»

«Il 60% dei positivi è stato colpito da Omicron 2». A certificare l'avanzata a Padova della nuova variante, «più contagiosa della prima», è Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera.

Covid

Dal Ben fa quindi una carrellata generale sul Covid, partendo dai contagi: «La curva riprende a salire: il rialzo è abbastanza tangibile e comprovato anche dall'aumento dell'incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti, che nel Padovano è passata da 505 della scorsa settimana ai 780 dell'attuale. Fortunatamente i ricoveri non stanno seguendo questo andamento, almeno per il momento: i nuovi pazienti entrati in ospedale questa settimana sono stati 15, tutti adulti, e i posti letto attualmente occupati sono 63 di cui 50 in area medica, uno in Pediatria, 10 in terapia subintensiva e due in terapia intensiva».